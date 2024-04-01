Жители Белгорода жалуются на ситуацию в городе и безразличие Москвы — перехват ГУР

Стелла Белгородской области. Фото: Украинская правда

Главное управление разведки обнародовало запись перехваченного разговора жителей Белгорода. На нем слышно, как они выражали свое разочарование по поводу событий, происходящих в их городе.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 1 апреля.

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В разговоре жительница Белгорода делится с собеседником своим недовольством ситуацией в городе и безразличием Москвы.

"Вот как Белгород там весь умирает, никто внимания не обращает. Люди петиции пишут. А как по Москве... Вот я говорю, нужно их там немножко в Москве расшевелить. Я, конечно, говорю жестоко, но понятно, что погибли дети. Я, говорю, в Белгороде умирают, никто не чешется. Так у них только в Москве что-нибудь случается, у них начинается. Я говорю, правильно, вон люди пишут: какие праздники? Мы здесь в Белгороде умираем. Я говорю, нас бомбят изо дня в день безо всякого. А у них там праздники все какие-то, мероприятия и развлечения в Москве. Жуть какая-то творится, страх. Теперь говорю, из дома не выйдешь", — сказала жительница Белгорода.

Напомним, что в недавно перехваченном разведкой разговоре оккупант пожаловался на постоянное пьянство среди солдат РФ.

Ранее мы писали, что жители Белгородской области в перехвате ГУР говорили, что российские добровольцы продвинулись дальше.