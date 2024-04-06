Батьки евакуйованих школярів з Бєлгорода скаржаться на антисанітарні умови

Школа в Бєлгороді. Фото: росЗМІ

У березні губернатор Бэлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив про евакуацію 9 тисяч дітей до інших регіонів. Зараз батьки евакуйованих з Бєлгорода школярів скаржаться на непридатні для проживання умови.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Батьки уклали договори на евакуацію своїх дітей до таборів. Однак, згідно зі скаргами батьків під постами Гладкова, замість обіцяних будинків відпочинку дітей розмістили у дитячих будинках, школах-інтернатах та гуртожитках.

Умови, в які заселили дітей з Бєлгорода. Фото: росЗМІ

Олена Акіньшина з Бєлгорода відправила своїх 16-річних двійнят до Ставропольського краю, де їм спочатку обіцяли розміщення в готелі.

"30 березня супроводжуюча повідомила, що діти житимуть на території діючого дитячого будинку в селі. Я не давала згоди на їхнє розміщення у дитячому будинку", — поскаржилася жінка.

До дочок Олени в дитячому будинку також заселили ще десятьох дітей. На її претензії адміністрація відповіла, що умови в дитячому будинку "нормальні".

Інші батьки з Бєлгорода також пишуть про заселення своїх дітей до дитячих будинків.

"Нас дезінформували, діти шоковані, їхали відпочивати – потрапили до дитячого будинку. Це ізгої? Чоловік-учасник СВО, це так ви допомогли нам??? Нічого не просила, нічого не отримувала, але тут уже перебір", — обурюється Ганна Мазур.

Дитину Лілію Носаєву замість табору розмістили в Дагестанській школі-інтернаті для сиріт.

"Я вважаю, що таке треба говорити батькам заздалегідь", - говорить вона.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Батьки, чиї діти все ж таки були заселені в табори та санаторії, масово скаржаться на антисанітарні умови.

"Що нам робити, діти у санаторії (якщо це можна назвати санаторієм) Журавлик у Невинномиську, умови жахливі. Від Ваших заступників йдуть одні відписки. Я дуже сумніваюся, що діти Ваших підлеглих спрямовані у такі умови", — скаржаться батьки.

"Хочу поділитися враженнями дитини від перших днів перебування у таборі "Зоряний" під Липецьком. Сказати, що діти в шоці, нічого не сказати: у них істерика навзрид. Бруд, пил, все зламано, постільне роздерте, душові брудні. Таргани кишать", — обурюються батьки під постами Гладкова.

Нагадаємо, що мешканці Бєлгорода скаржаться на ситуацію у місті та байдужість Москви.

Раніше ми писали, що мешканці Бєлгорода не мають що їсти і змушені покидати свої домівки.