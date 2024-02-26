Байден встретится с лидерами Конгресса для разблокировки помощи Украине

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретится с представителями Конгресса, в частности, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном во вторник, 27 февраля. Это связано с ускорением предоставления помощи Украине.

Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 26 февраля.

Встреча Байдена и конгрессменов

Согласно графику, обнародованному Белым домом 25 февраля, Байден "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнения по национальной безопасности и сохранения открытости правительства".

Помощник одного из лидеров Конгресса рассказал, что на встрече также будет присутствовать лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джефрис.

"Мы должны вывести эти деньги за дверь", — заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире Fox News.

Он добавил, что по мнению Белого дома, помощь, поддержанная двухпартийным голосованием в Сенате, могут поддержать и в Палате представителей в случае, если Джонсон вынесет ее на голосование.

Байден и помощь Украине

Напомним, что о готовности к аудиенции в Белом доме с Джонсоном Байден говорил еще в понедельник, 19 февраля. Чиновники планируют обсудить законопроект, содержащий, в частности, помощь для Украины.

Также мы писали, что Байден в очередной раз обратился в Конгресс в среду, 21 февраля. Он призвал парламент проголосовать за оказание военной помощи Украине, потому что только таким образом, по его словам, можно противостоять президенту России Владимиру Путину.

Добавим, что украинское военное командование в пятницу, 16 февраля, приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. Байден считает, что ВСУ были вынуждены выйти из Авдеевки в результате бездействия Конгресса США.