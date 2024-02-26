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Байден зустрінеться з лідерами Конгресу для розблокування допомоги Україні

26 лютого 2024 05:51
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Інна Буряк
редактор
Байден зустрінеться з лідерами Конгресу для розблокування допомоги Україні
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрінеться з представниками Конгресу, зокрема спікером Палати представників Майком Джонсоном у вівторок, 27 лютого. Це пов'язано з пришвидшенням надання допомоги Україні. 

Про це повідомляє Bloomberg у понеділок, 26 лютого.

Зустріч Байдена та конгресменів

Згідно з графіком, який Білий дім оприлюднив 25 лютого, Байден "обговорить терміновість ухвалення двопартійного доповнення з національної безпеки та збереження відкритості уряду".

Помічник одного з лідерів Конгресу розповів, що на зустрічі також будуть присутні лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

"Ми маємо вивести ці гроші за двері", — заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі Fox News.

Він додав, що на думку Білого дому, допомогу, яку підтримали двопартійним голосуванням у Сенаті, можуть підтримати й у Палаті представників у випадку, якщо Джонсон винесе її на голосування.

Байден та допомога Україні

Нагадаємо, що про готовність до аудієнції в Білому домі з Джонсоном Байден говорив ще у понеділок, 19 лютого. Посадовці планують обговорити законопроєкт, який містить, зокрема, допомогу для України.

Також ми писали, що Байден вкотре звернувся до Конгресу в середу, 21 лютого. Він закликав парламент проголосувати за надання військової допомоги Україні, тому що тільки таким чином, за його словами, можна протистояти президенту Росії Володимиру Путіну.

Додамо, що українське військове командування у п'ятницю, 16 лютого, ухвалило рішення про виведення військ з території Авдіївки. Байден вважає, що ЗСУ були змушені вийти з Авдіївки внаслідок бездіяльності Конгресу США.

Джо Байден
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