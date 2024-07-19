Джо Байден использует саммит НАТО для пиара

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Ключевой темой саммита НАТО в Вашингтоне была однозначно Украина. Однако президент США Джо Байден использовал эту возможность для укрепления своих позиций перед президентскими выборами в Америке.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб.

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Главной темой саммита НАТО в этом году была ситуация в Украине. Даже советник президент США Джейк Салливан всю свою речь посвятил Украине. Однако именно Джо Байден как лидер этого саммита пытался построить успех для себя.

"Для него это демонстрация того, что, смотрите, приехали все лидеры сюда в Вашингтон, и не только натовские, но и 4 страны Тихоокеанского региона. Все приехавшие, все признают лидерство Байдена, все активнее хотят работать в НАТО" , — рассказывает Елена. Трегуб.

Это может быть связано с президентской гонкой, ведь уже в ноябре в США пройдут выборы, на которых Джо Байден будет соревноваться с Дональдом Трампом.

Напомним, президент США Джо Байден оговорился и случайно назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "президентом Путиным".

После этого люди, входящие в близкое окружение Байдена, возможно, готовятся убедить его выйти из президентской гонки.