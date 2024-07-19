Джо Байден використовує саміт НАТО для піару

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Ключовою темою саміту НАТО у Вашингтон була однозначно Україна. Однак президент США Джо Байден використав цю можливість для укріплення своїх позицій перед президентськими вибори в Америці.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповіла виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб.

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Головна тема саміту НАТО цьогоріч була ситуація в Україні. Навіть радник президентка США Джейк Салліван усю свою промову присвятив Україні. Однак саме Джо Байден, як лідер цього саміту, намагався побудувати успіх для себе.

"Для нього це демонстрація того, що, дивіться, приїхали всі лідери сюди у Вашингтон, і не тільки натівські, а й 4 країни Тихоокеанського регіону. Що всі приїхали, всі визнають лідерство Байдена, всі активніше хочуть працювати в НАТО", — розповідає Олена Трегуб.

Це може бути повʼязано з президентськими перегонами, адже вже у листопаді у США пройдуть вибори, на яких Джо Байден змагатиметься з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, президент США Джо Байден обмовився і випадково назвав українського колегу Володимира Зеленського "президентом Путіним".

Після цього люди, що входять до близького оточення Байдена, можливо, готуються переконати його вийти з президентських перегонів.