Историческая речь — Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обратился к нации и официально объявил о выходе из президентской гонки. Он объяснил, что готов "передать факел новому поколению".

Об этом он заявил в своем обращении к нации в четверг, 25 июля.

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Президент США в своей речи описал выборы 2024 как борьбу за спасение демократии и заявил, что ничто не может стать на ее пути.

"Я считаю, что мой послужной список в должности президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки — все это заслуживает второго срока. Но ничто не может стать на пути спасения нашей демократии, в том числе и личных амбиций", — сказал он. Байден.

Американский лидер заявил, что лучший путь - это "передать факел новому поколению".

"Это лучший способ объединить нашу нацию", — подчеркнул президент.

Также он отметил, что Америка переживает "переломный момент" и добавил, что решение, которое примут американцы на выборах, определит судьбу нации.

"Мы должны выбрать между движением вперед или назад, между надеждой и ненавистью, единством и расколом", — сказал Байден.

Напомним, в четверг, 18 июля, президент США Джо Байден заболел коронавирусом.

Во время самоизоляции Байден снял свою кандидатуру по президентским выборам.