Історична промова — Байден пояснив, чому вийшов з передвиборчих перегонів

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звернувся до нації та офіційно оголосив про вихід із президентських перегонів. Він пояснив, що готовий "передати факел новому поколінню".

Про це він заявив у своєму зверненні до нації у четвер, 25 липня.

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Президент США у своїй промові описав вибори 2024 року, як боротьбу за порятунок демократії та заявив, що ніщо не може стати на її шляху.

"Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки — все це заслуговує на другий термін. Але ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії, в тому числі й особисті амбіції", — сказав Байден.

Американський лідер заявив, що найкращий шлях — це "передати факел новому поколінню".

"Це найкращий спосіб об’єднати нашу націю", – наголосив президент.

Також він зазначив, що Америка переживає "переломний момент", і додав, що рішення, яке ухвалять американці на виборах, визначить долю нації.

"Ми маємо вибрати між рухом вперед чи назад, між надією та ненавистю, єдністю та розколом", — сказав Байден.

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, президент США Джо Байден захворів на коронавірус.

Під час самоізоляції Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів.