Байден обсудил помощь Украине с лидерами Конгресса США
Президент США Джо Байден во вторник, 27 февраля, обсудил поддержку Украины с лидерами Сената страны. Встречу с ведущими сенаторами американский лидер провел в Белом доме с вице-президентом страны, Камалой Харрис.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Байден обсудил Украину с лидерами Сената США
Вещатель отмечает, что во встрече приняли участие лидер демократического большинства Сената Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконелл, спикер Палаты представителей от республиканской партии Майк Джонсон и глава демократического меньшинства Хаким Джеффрис.
Американский президент заявил, что обсуждение будет идти по вопросу продления временного финансирования федерального правительства, чтобы с началом весны избежать частичного приостановления работы американского правительства, а также о "насущной нужде" Украины в военной помощи от Штатов.
"Думаю, последствия нашего бездействия в отношении Украины каждый день ужасны. Я говорил об этом с нашими партнерами в Группе семи. Они очень обеспокоены", — сказал американский президент.
Кроме того, ведущие американские чиновники должны обсудить решение об одобрении военной помощи Израилю и о гуманитарной помощи пострадавшим от ХАМАСа палестинцам. Также в Сенате должны обсудить вероятность угроз на Ближнем Востоке, особенно со стороны Ирана.
Напомним, ранее Джо Байден встретился с супругой и дочерью покойного российского оппозиционера Алексея Навального, чтобы передать их семье свои глубокие соболезнования.
Незадолго до этого американский президент обвинил конгрессменов в бездействии, которое привело к отступлению ВСУ из Авдеевки.
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