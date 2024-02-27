Байден обсудил помощь Украине с лидерами Конгресса США

Митч Маконнелл, Майк Джонсон, Камала Гаррис и Джо Байден в Белом доме. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Джо Байден во вторник, 27 февраля, обсудил поддержку Украины с лидерами Сената страны. Встречу с ведущими сенаторами американский лидер провел в Белом доме с вице-президентом страны, Камалой Харрис.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Байден обсудил Украину с лидерами Сената США

Вещатель отмечает, что во встрече приняли участие лидер демократического большинства Сената Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконелл, спикер Палаты представителей от республиканской партии Майк Джонсон и глава демократического меньшинства Хаким Джеффрис.

Американский президент заявил, что обсуждение будет идти по вопросу продления временного финансирования федерального правительства, чтобы с началом весны избежать частичного приостановления работы американского правительства, а также о "насущной нужде" Украины в военной помощи от Штатов.

"Думаю, последствия нашего бездействия в отношении Украины каждый день ужасны. Я говорил об этом с нашими партнерами в Группе семи. Они очень обеспокоены", — сказал американский президент.

Кроме того, ведущие американские чиновники должны обсудить решение об одобрении военной помощи Израилю и о гуманитарной помощи пострадавшим от ХАМАСа палестинцам. Также в Сенате должны обсудить вероятность угроз на Ближнем Востоке, особенно со стороны Ирана.

Напомним, ранее Джо Байден встретился с супругой и дочерью покойного российского оппозиционера Алексея Навального, чтобы передать их семье свои глубокие соболезнования.

Незадолго до этого американский президент обвинил конгрессменов в бездействии, которое привело к отступлению ВСУ из Авдеевки.