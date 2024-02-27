Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Байден обсудил помощь Украине с лидерами Конгресса США arrow

Байден обсудил помощь Украине с лидерами Конгресса США

27 февраля 2024 22:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Байден обсудил помощь Украине с лидерами Конгресса США
Митч Маконнелл, Майк Джонсон, Камала Гаррис и Джо Байден в Белом доме. Фото: REUTERS/Leah Millis
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент США Джо Байден во вторник, 27 февраля, обсудил поддержку Украины с лидерами Сената страны. Встречу с ведущими сенаторами американский лидер провел в Белом доме с вице-президентом страны, Камалой Харрис.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Байден обсудил Украину с лидерами Сената США

Вещатель отмечает, что во встрече приняли участие лидер демократического большинства Сената Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконелл, спикер Палаты представителей от республиканской партии Майк Джонсон и глава демократического меньшинства Хаким Джеффрис.

Американский президент заявил, что обсуждение будет идти по вопросу продления временного финансирования федерального правительства, чтобы с началом весны избежать частичного приостановления работы американского правительства, а также о "насущной нужде" Украины в военной помощи от Штатов.

"Думаю, последствия нашего бездействия в отношении Украины каждый день ужасны. Я говорил об этом с нашими партнерами в Группе семи. Они очень обеспокоены", — сказал американский президент.

Кроме того, ведущие американские чиновники должны обсудить решение об одобрении военной помощи Израилю и о гуманитарной помощи пострадавшим от ХАМАСа палестинцам. Также в Сенате должны обсудить вероятность угроз на Ближнем Востоке, особенно со стороны Ирана.

Напомним, ранее Джо Байден встретился с супругой и дочерью покойного российского оппозиционера Алексея Навального, чтобы передать их семье свои глубокие соболезнования.

Незадолго до этого американский президент обвинил конгрессменов в бездействии, которое привело к отступлению ВСУ из Авдеевки.

Джо Байден
США
Иран
Израиль
Украина
Сенат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Актуальное по теме