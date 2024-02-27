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Байден обговорив допомогу Україні з лідерами Конгресу США

27 лютого 2024 22:40
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Ілля Рябінін
редактор
Байден обговорив допомогу Україні з лідерами Конгресу США
Мітч Маконнелл, Майк Джонсон, Камала Гарріс та Джо Байден у Білому домі. Фото: REUTERS/Leah Millis
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент США Джо Байден у вівторок, 27 лютого, обговорив підтримку України з лідерами Сенату країни. Зустріч з провідними сенаторами американський лідер провів у Білому домі з віцепрезиденткою країни, Камалою Гарріс. 

Про це повідомляє американський телеканал CNN

Байден обговорив Україну з лідерами Сенату США

Мовник зауважив, що у зустрічі взяли участь лідер демократичної більшості Сенату Чак Шумер і республіканської меншості Мітч Макконелл, спікер Палати представників від республіканської партії Майк Джонсон та голова демократичної меншості Хакім Джеффріс.

Американський президент заявив, що обговорення йтиме щодо питання продовження тимчасового фінансування федерального уряду, аби з початком весни уникнути часткового призупинення роботи американського уряду, а також про "нагальну потребу" України у військовій допомозі від Штатів.

"Гадаю, наслідки нашої бездіяльності щодо України кожен день є жахливими. Я говорив про це з нашими партнерами в Групі семи. Вони дуже занепокоєні", — сказав американський президент.

Крім того, провідні американські урядовці мають обговорити рішення про схвалення військової допомоги Ізраїлю та про гуманітарну допомогу палестинцям, які постраждали від ХАМАСу. Також в Сенаті повинні обговорити ймовірність загроз на Близькому Сході, особливо з боку Ірану.

Нагадаємо, раніше Джо Байден зустрівся з дружиною та дочкою покійного російського опозиціонера Олексія Навального, щоб передати їх сім'ї свої глибокі співчуття. 

Незадовго до цього американський президент звинуватив конгресменів в бездіяльності, яка призвела до відступу ЗСУ з Авдіївки. 

Джо Байден
США
Іран
Ізраїль
Україна
Сенат

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