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Байден назвал Путина бандитом и заявил о решимости помогать Украине

16 марта 2024 07:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Байден назвал Путина бандитом и заявил о решимости помогать Украине
Президент США Джо Байден. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить военную помощь Украине, одновременно высказав критику в адрес российского лидера Владимира Путина. По словам американского лидера, российский президент является бандитом.

Об этом Байден заявил в ходе торжественного ужина Friends of Ireland, приуроченного к Дню святого Патрика в пятницу, 15 марта.

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Байден провел сравнение между американцами и ирландцами в контексте их общей борьбы за свободу, отметив, что аналогичные ценности проявляются в поддержке Украины против агрессии со стороны России. В своем выступлении он также выразил благодарность премьер-министру Ирландии Лео Варадкару за оказание гуманитарной помощи украинскому народу.

"Я обязуюсь и в дальнейшем вносить свой вклад. Я уверен, что подавляющее большинство и извиняюсь, что говорю это, но я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы внести свой вклад и продолжают призывать каждого члена в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит", — заявил Байден.

Президент США также подчеркнул свою решимость продолжать поддержку Украины и призвал Конгресс незамедлительно одобрить законопроект о национальной безопасности. 

Напомним, США готовят первый за последние несколько месяцев пакет военной помощи для Украины на сумму до 400 миллионов долларов. 

Также Министерство обороны США планирует пополнить свои запасы оружия на 6,5 млрд долларов после того, как передаст помощь Украине.

Джо Байден
США
владимир путин
военная помощь
Украина
война в Украине
Россия

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