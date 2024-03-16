Байден назвав Путіна бандитом і заявив про рішучість допомагати Україні

Президент США Джо Байден Фото: AFP

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити військову допомогу Україні, водночас висловивши критику на адресу російського лідера Володимира Путіна. Зі слів американського лідера, російський президент є бандитом.

Про це Байден заявив під час урочистої вечері Friends of Ireland, присвяченої Дню святого Патрика у п'ятницю, 15 березня.

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Байден провів порівняння між американцями та ірландцями в контексті їхньої спільної боротьби за свободу, зазначивши, що аналогічні цінності виявляються в підтримці України проти агресії з боку Росії. У своєму виступі він також подякував прем'єр-міністру Ірландії Лео Варадкару за надання гуманітарної допомоги українському народу.

"Я зобов'язуюсь і надалі вносити свій внесок. Я впевнений, що переважна більшість — і перепрошую, що говорю це, — але я думаю, що переважна більшість членів Конгресу готові зробити свій внесок і продовжують закликати кожного члена в цій кімнаті протистояти Володимиру Путіну. Він бандит", — заявив Байден.

Президент США також наголосив на своїй рішучості продовжувати підтримку України і закликав Конгрес негайно схвалити законопроєкт про національну безпеку.

Нагадаємо, США готують перший за останні кілька місяців пакет воєнної допомоги для України на суму до 400 мільйонів доларів.

Також Міністерство оборони США планує поповнити свої запаси зброї на 6,5 млрд доларів після того, як передасть допомогу Україні.