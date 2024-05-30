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Байден может позволить Украине бить по России оружием США — новые инсайды

30 мая 2024 15:11
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Джо Байден может тайно позволить украинцам бить по территории РФ
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Фото: vechirniy.kyiv
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока хранит молчание по вопросу разрешения бить по России американским оружием. Однако источники из Белого дома сообщают, что американский лидер предоставит тайное разрешение.

Об этом пишет издание The New York Times в четверг, 30 мая.

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Возможно ли такое разрешение

Некоторые источники, очень близкие к руководству Белого дома, сообщили NYT, что Байден в скором времени может тайно дать разрешение украинцам использовать оружие США против РФ на его территории.

"Но разрешение будет предоставлено с серьезными ограничениями: в частности, украинцы будут использовать предоставленное США оружие только против военных целей на территории РФ, участвующих в атаках на Украину. При этом Байден сохранит запрет на использование американского оружия для нанесения ударов глубоко внутри российской территории или по критически важной инфраструктуре", — отметили в NYT.

В издании также подчеркнули, что если глава Белого дома таки даст разрешение, то оно будет тайным и не будет объявлено официально. В один день американские ракеты и снаряды начнут падать на территорию военных объектов РФ.

Напомним, уже десять стран разрешили бить своим оружием по территории России, среди них: Нидерланды, Польша, Франция, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Великобритания, а вот Германия, Италия и США пока против. 

Сегодня стало известно, что Дания одобрила использование переданных Украине F-16 для атак по России.

Украина
оружие
обстрелы
война в Украине
США
Джо Байден
атака

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