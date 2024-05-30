Джо Байден може таємно дозволити українцям бити по території РФ

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Фото: vechirniy.kyiv

Президент Сполучених Штатів Джо Байден поки зберігає мовчання у питання дозволу бити по Росії американською зброєю. Однак джерела з Білого дому повідомляють, що американський лідер надасть таємний дозвіл.

Про це пише видання The New York Times в четвер, 30 травня.

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Деякі джерела, дуже близькі до керівництва Білого дому, повідомили виданню NYT, що Байден невдовзі може таємно дати дозвіл українцям використовувати зброю США проти РФ на її ж території.

"Але дозвіл буде наданий із серйозними обмеженнями: зокрема українці муситимуть використовувати надану США зброю лише проти військових цілей на території РФ, які беруть участь в атаках на Україну. При цьому Байден збереже заборону на використання американської зброї для завдання ударів глибоко всередині російської території або по критично важливій інфраструктурі", — зазначили в NYT.

У виданні також підкреслили, що якщо очільник Білого дому таки надасть дозвіл, то він буде таємним і не буде оголошеним офіційно. Одного дня американські ракети та снаряди просто почнуть падати на територію військових об'єктів РФ.

Наразі вже десять країн дозволили бити своєю зброєю по території Росії, серед них: Нідерланди, Польща, Франція, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Фінляндія, Велика Британія, а ось Німеччина, Італія та США поки що проти.



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