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Атака по порту в Новороссийске — появились спутниковые снимки последствий

19 мая 2024 13:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Атака по порту в Новороссийске — появились спутниковые снимки последствий
Последствия атаки по порту в Новороссийске. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В России в городе Новороссийск вечером 17 мая раздались взрывы. В сети появились спутниковые снимки последствий атаки беспилотников на порт города.

Об этом сообщило издание Радио Свобода в воскресенье, 19 мая.

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Спутниковые изображения показывают последствия недавней атаки на порт в Новороссийске, где видны следы большого пожара. На снимках также видны значительные повреждения минимум одного резервуара для хранения поражённого огнем нефтепродуктов. Согласно сообщению "Радио Свобода", снимки, сделанные 18 мая, детально документируют разрушение на территории порта, специализирующегося на обработке нефтепродуктов и других жидких минеральных ресурсов.

Порт в атаку. Фото: скриншот
Порт в атаку. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE ссылаясь на источники в ГУР и СБУ сообщали, что взрывы в России были вызваны спецоперацией ГУР. Объектами атаки стали корабли и другие плавучие средства Черноморского флота РФ, против которых были задействованы надводные и воздушные беспилотники. Известно, что активность систем противовоздушной обороны России были зафиксированы удары по порту, что привело к его полному отключению от электроснабжения. Дроны поразили стратегический объект РФ — морской мазутный терминал Новороссийска и терминал "Транснефти".

Также мы писали, что в Крыму после взрывов в ночь на 15 мая на российском аэродроме Бельбек начали детонировать боеприпасы. А именно взрывы раздавались на складе, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27.

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