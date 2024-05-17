СБУ та ГУР здійснили успішні спецоперації у Севастополі, Туапсе та Новоросійську — подробиці

Наслідки обстрілу Новоросійська. Фото: скриншот з відео

Минула ніч виявилася напруженою для російських військово-логістичних об’єктів у Криму та на узбережжі Чорного моря. За інформацією наших джерел, СБУ та ГУР спільно запалили "бавовну" у Севастопольській бухті. Також розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська, а Служба безпеки — по Туапсинському НПЗ.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у п'ятницю, 17 травня.

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Севастопольська бухта Протягом ночі над водами бухти відбувалось масштабне фаєр-шоу, викликане спалахом, організованим спецслужбами. Під час операції також було порушено електропостачання, а саме електропідстанція "Севастопольська" зазнала атаки, що призвело до масових відключень електроенергії у районі.

Протягом ночі над водами бухти відбувалось масштабне фаєр-шоу, викликане спалахом, організованим спецслужбами. Під час операції також було порушено електропостачання, а саме електропідстанція "Севастопольська" зазнала атаки, що призвело до масових відключень електроенергії у районі. Новоросійськ У морському порту Новоросійська стався вибух, що спричинив пожежу в районі нафтового терміналу та залізничної станції.

У морському порту Новоросійська стався вибух, що спричинив пожежу в районі нафтового терміналу та залізничної станції. Туапсе Дрони СБУ атакували Туапсинський нафтопереробний завод, який російська сторона відновлювала після попередніх пошкоджень. Нові вибухи відкинули зусилля нафтогазовиків на початкову точку.

"Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, — ховати військові кораблі углибині портів за цивільними суднами. Про домінування ЧФ РФ росіяни можуть забути. Українська "бавовна" знайде їх всюди!" — зазначило поінформоване джерело.

Нагадаємо, вночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Мешканці скаржилися на перебої зі світлом у Севастополі.

Згодом в росЗМІ зрозповіли, що постраждало місто Новоросійськ, його атакували десятки БпЛА та понад п'ять безекіпажних катерів.

Також ми писали, що ⁨в Криму після вибухів в ніч проти 15 травня на російському аеродромі Бельбек почали детонувати боєприпаси. А саме вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27.