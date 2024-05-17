СБУ и ГУР провели успешные спецоперации в Севастополе, Туапсе и Новороссийске.

Последствия обстрела Новороссийска. Фото: скриншот с видео

Прошлая ночь оказалась напряженной для русских военно-логистических объектов в Крыму и на побережье Черного моря. По информации наших источников, СБУ и ГУР совместно зажгли "бавовну" в Севастопольской бухте. Также разведчики отработали по морскому порту Новороссийска, а Служба безопасности — по Туапсинскому НПЗ.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в пятницу, 17 мая.

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Детали спецопераций СБУ и ГУР

Специальные силовые подразделения выполнили ряд задач в ключевых местах:

Севастопольская бухта: В течение ночи над водами бухты происходило масштабное файер-шоу, вызванное вспышкой, организованной спецслужбами. В ходе операции также было нарушено электроснабжение, а именно электроподстанция "Севастопольская" была подвергнута атаке, что привело к массовым отключениям электроэнергии в районе.

В течение ночи над водами бухты происходило масштабное файер-шоу, вызванное вспышкой, организованной спецслужбами. В ходе операции также было нарушено электроснабжение, а именно электроподстанция "Севастопольская" была подвергнута атаке, что привело к массовым отключениям электроэнергии в районе. Новороссийск : В морском порту Новороссийска произошел взрыв, повлекший пожар в районе нефтяного терминала и железнодорожной станции.

: В морском порту Новороссийска произошел взрыв, повлекший пожар в районе нефтяного терминала и железнодорожной станции. Туапсе : Дроны СБУ атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который российская сторона восстанавливала после предварительных повреждений. Новые взрывы возобновили усилия нефтегазовиков на начальную точку.

"Сегодняшняя спецоперация доказала, что россияне не способны защитить свои основные морские базы в Севастополе и Новороссийске. Все, что им остается, – прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. О доминировании ЧФ РФ россияне могут забыть. Украинский "хлопок" найдет их повсюду!", — отметил информированный источник.

Напомним, ночью во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Жители жаловались на перебои со светом в Севастополе.

Впоследствии в росСМИ рассказали, что пострадал город Новороссийск, его атаковали десятки БпЛА и более пяти безэкипажных катеров.

Также мы писали, что в Крыму после взрывов в ночь на 15 мая на российском аэродроме Бельбек начали детонировать боеприпасы. А именно взрывы раздавались на складе, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27.