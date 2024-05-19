Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Атака по порту у Новоросійську — з'явилися супутникові знімки наслідків arrow

Атака по порту у Новоросійську — з'явилися супутникові знімки наслідків

19 травня 2024 13:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Атака по порту у Новоросійську — з'явилися супутникові знімки наслідків
Наслідки атаки по порту у Новоросійську. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Росії у місті Новоросійськ увечері 17 травня пролунали вибухи. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки безпілотників на порт міста.

Про це повідомило видання Радіо Свобода у неділю, 19 травня.

Читайте також:

Вибухи в Новоросійську 17 травня

Супутникові зображення показують наслідки недавньої атаки на порт у Новоросійську, де видно сліди великої пожежі. На знімках також видно значні пошкодження мінімум одного резервуара для зберігання нафтопродуктів, який був уражений вогнем. Згідно з повідомленням "Радіо Свобода", знімки, зроблені 18 травня детально документують руйнування на території порту, що спеціалізується на обробці нафтопродуктів та інших рідких мінеральних ресурсів.

Порт до атаки. Фото: скриншот
Порт до атаки. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE посилаючись на джерела у ГУР та СБУ повідомляли, що вибухи в Росії були спричиненні спецоперацією ГУР. Об’єктами атаки стали кораблі та інші плавучі засоби Чорноморського флоту РФ, проти яких були залучені надводні та повітряні безпілотники. Відомо, що  активність систем протиповітряної оборони Росії, були зафіксовані удари по порту, що призвело до його повного відключення від електропостачання. Дрони вразили стратегічний об’єкт РФ — морський мазутний термінал Новоросійська та термінал "Транснафти".

Також ми писали, що ⁨в Криму після вибухів в ніч проти 15 травня на російському аеродромі Бельбек почали детонувати боєприпаси. А саме вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27.

росія
війна
Україна
порт
дрони
війна в Україні
ГУР
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку