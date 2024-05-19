Атака по порту у Новоросійську — з'явилися супутникові знімки наслідків

Наслідки атаки по порту у Новоросійську. Фото: скриншот

В Росії у місті Новоросійськ увечері 17 травня пролунали вибухи. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки безпілотників на порт міста.

Про це повідомило видання Радіо Свобода у неділю, 19 травня.

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Вибухи в Новоросійську 17 травня

Супутникові зображення показують наслідки недавньої атаки на порт у Новоросійську, де видно сліди великої пожежі. На знімках також видно значні пошкодження мінімум одного резервуара для зберігання нафтопродуктів, який був уражений вогнем. Згідно з повідомленням "Радіо Свобода", знімки, зроблені 18 травня детально документують руйнування на території порту, що спеціалізується на обробці нафтопродуктів та інших рідких мінеральних ресурсів.

Порт до атаки. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE посилаючись на джерела у ГУР та СБУ повідомляли, що вибухи в Росії були спричиненні спецоперацією ГУР. Об’єктами атаки стали кораблі та інші плавучі засоби Чорноморського флоту РФ, проти яких були залучені надводні та повітряні безпілотники. Відомо, що активність систем протиповітряної оборони Росії, були зафіксовані удари по порту, що призвело до його повного відключення від електропостачання. Дрони вразили стратегічний об’єкт РФ — морський мазутний термінал Новоросійська та термінал "Транснафти".

Також ми писали, що ⁨в Криму після вибухів в ніч проти 15 травня на російському аеродромі Бельбек почали детонувати боєприпаси. А саме вибухи лунали на складі, де зберігаються ракети для винищувачів МіГ-31 та Су-27.