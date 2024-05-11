Армия РФ использует спутниковые системы, производящиеся в Украине.

Импорт украинских спутниковых систем в Россию. Фото: скриншот Слідство.Інфо

Системы спутниковой интернет-связи Gilat SkyEdge массово импортируют в Россию. Их по заказу израильской корпорации Gilat Satellite Networks производит американская фирма в Ужгороде.

Об этом в своем расследовании рассказали "Слідство.Інфо" в среду, 8 мая.

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Около 22 тысяч украинских систем связи были ввезены в РФ

"В распоряжении "Слідства.Інфо" оказались таможенные данные, согласно которым только за 2023 год в Россию ввезли около 22 тысяч таких систем на сумму около 5 миллионов долларов. Это в 6 раз больше, чем в течение 2022 года, когда в Россию попало оборудование украинского происхождения бренда Gilat на $840 тыс.", — отмечают журналисты.

О компании Gilat Satellite Networks

Системы Gilat SkyEdge для израильской корпорации Gilat Satellite Networks производит в Ужгороде завод американской аутсорсинговой компании Jabil Circuit.

Еще с 2000-х компания помогала россиянам строить сеть спутниковой связи как для частных нужд, так и для государственного сектора. Она является партнером крупнейших операторов спутниковой связи — дочерней компании "Ростелекома" РТКОММ, закупающей и поставляющей системы Gilat в структуры МВД России. А также дочерний бизнес "Газпрома" — ООО "Газпром Космические Системы". Одним из направлений деятельности компании является развитие технологий военной связи.

Действительно ли спутниковые системы попадают на фронт

В последнее время количество таких "тарелок" вдоль линии фронта только увеличивается, отмечает "Флэш" в комментарии "Слідству.Інфо".

"Благодаря тому, что запущен портал "Все для Победы" "Народным фронтом", стало возможным приобретение для вас таких средств связи, потому что мы знаем, что 80% успехов в бою зависит от обеспечения непрерывной связи воюющих ребят на передовой, поэтому сегодня пять таких спутниковых систем отдаются вам", — говорит в видео "Слідства.Інфо" так называемая руководительница исполкома "Народного фронта" в "ЛНР" Анна Еременко.

Журналисты выяснили, что компания Gilat, зарегистрированная в Краснодаре, поставляет в Россию спутниковые системы, произведенные в Украине, в том числе и для нужд армии. Представители техподдержки Gilat подтвердили эту информацию, отметив, что поставки осуществляются "партнерами". Согласно таможенным декларациям, системы доставляются из Израиля и Турции, но Украина указана как страна происхождения товара.

Важно отметить, что спутниковые системы не относятся к товарам двойного назначения, а санкции против России не запрещают их импорт. Однако, несмотря на продолжение работы в России, компания Gilat Satellite Networks не внесена в список спонсоров войны.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в разработке спутника с ядерным оружием. Там заявили, что именно поэтому Москва в Совете Безопасности ООН ветировала проект резолюции о запрете размещения оружия массового поражения в космосе.

Также стало известно, что спутники Starlink вышли из строя из-за масштабной магнитной бури.

Ранее мы писали, что в России частные торговцы торгуют терминалами Starlink. Они работают только у границ, личные кабинеты к сети подключают через Польшу.