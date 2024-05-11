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Армія РФ використовує супутникові системи, які виробляють в Україні, — розслідування Слідство.Інфо

11 травня 2024 19:28
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Армія РФ використовує супутникові системи, які виробляють в Україні
Імпорт українських супутникових систем до РФ. Фото: скриншот Слідство.Інфо
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Системи супутникового інтернет-звʼязку Gilat SkyEdge масово імпортують до РФ. Їх на замовлення ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляє американська фірма в Ужгороді.

Про це у своєму розслідуванні розповіли "Слідство.Інфо" у середу, 8 травня.

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Близько 22 тисяч українських систем зв'язку ввезли у РФ

"У розпорядженні "Слідства.Інфо" опинилися митні дані, згідно з якими тільки за 2023 рік в Росію ввезли близько 22 тисяч таких систем на суму близько 5 мільйонів доларів. Це в 6 разів більше, ніж протягом 2022 року, коли в Росію потрапило обладнання українського походження бренду Gilat на $840 тис.", — зазначають журналісти.

Про компанію Gilat Satellite Networks

Системи Gilat SkyEdge для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляє в Ужгороді завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit.

Ще з 2000-х компанія допомагала росіянам розбудовувати мережу супутникового звʼязку, як для приватних потреб, так і для державного сектора. Вона являється партнером найбільших операторів супутникового звʼязку – дочірньої компанії "Ростелекома" РТКОММ, який закуповує і  постачає системи Gilat до структур МВС Росії. А також дочірнього бізнесу "Газпрому" – ТОВ "Газпром Космічні Системи". Одним із напрямків діяльності компанії є розвиток технологій військового звʼязку. 

Чи дійсно супутникові системи потрапляють на фронт

Останнім часом кількість таких "тарілок" уздовж лінії фронту тільки збільшується, зазначає "Флеш" у коментарі "Слідству.Інфо". 

"Завдяки тому, що запущено портал "Все для Перемоги" "Народним фронтом", стало можливим придбання для вас таких засобів зв’язку, тому що ми знаємо, що 80% успіхів у бою залежить від забезпечення безперервного зв’язку хлопців, які воюють на передовий, тому сьогодні п’ять таких супутникових систем віддаються вам. Будь ласка, користуйтеся та здобувайте перемогу", —  говорить у відео "Слідство.Інфо" так звана керівниця  виконкому "Народного фронта" в "ЛНР" Анна Єрьоменко.

Журналісти з'ясували, що компанія Gilat, яка зареєстрована в Краснодарі постачає в Росію супутникові системи, вироблені в Україні,у тому числі й для потреб армії. Представники техпідтримки Gilat підтвердили цю інформацію, зазначивши, що поставки здійснюються "партнерами". Згідно з митними деклараціями, системи доставляються з Ізраїля та Туреччини, але Україна вказана як країна походження товару.

Важливо зазначити, що супутникові системи не належать до товарів подвійного призначення, а санкції проти Росії не забороняють їх імпорт. Проте, незважаючи на продовження роботи в Росії, компанію Gilat Satellite Networks не внесено до списку спонсорів війни.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в розробці супутника з ядерною зброєю. Там заявили, що саме тому Москва у Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції щодо заборони розміщення зброї масового ураження в космосі.

Також стало відомо, що супутники Starlink вийшли з ладу через масштабну магнітну бурю.

Раніше ми писали, що у Росії приватні продавці торгують терміналами Starlink. Вони працюють лише біля кордонів, особисті кабінети до мережі підключають через Польщу.

супутник
армія
зв'язок
окупанти
імпорт
війна в Україні
Росія

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