АРМА и NAC Молдовы подписали меморандум — розыск активов будет усилен

АРМА и NAC Молдовы подписали соглашение для усиления розыска преступных активов за границей
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) подписало международное соглашение с NAC Молдовы об усилении розыска преступных активов за рубежом. Подписание состоялось в городе Кишинев.
Об этом в понедельник, 5 августа, говорится на сайте АРМА.
Подробности визита в Молдову и подписание соглашения
Визит делегации украинского агентства начался с посещения посольства Украины в Молдове. В частности, была проведена встреча с временно поверенным в делах Украины в Молдове Наталией Сиренко.
Подписание меморандума о партнерстве и сотрудничестве состоялось непосредственно в Национальном антикоррупционном центре (NAC).
Заместитель председателя АРМА Григол Катамадзе отметил, что сотрудничество между агентствами частично уже осуществлялось по каналам международного взаимодействия, а подписание соглашения усилит его.
"Уверен, подписание меморандума усилит его еще больше, что в дальнейшем повлияет на увеличение эффективности деятельности обоих ведомств по розыску и управлению активами, полученными преступным путем", — сказал он.
В свою очередь директор NAC Александр Пинзарь заверил украинскую делегацию в готовности к плодотворному межведомственному сотрудничеству.
"Закрепление взаимодействия подписанием меморандума будет напрямую влиять на усиление борьбы с коррупцией в стране", — отметил Пинзарь.
В АРМА добавили, что во время встречи также присутствовали два представителя антикоррупционных органов. В частности:
- Александр Савка — заместитель директора национального антикоррупционного центра;
- Сергей Карапунарл — глава агентства возвращения активов, полученных преступным путем (The Criminal Assets Recovery Agency (CARA)).
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