АРМА и NAC Молдовы подписали меморандум — розыск активов будет усилен

Встреча АРМА и NAC Молдовы: Фото: arma.gov.ua

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) подписало международное соглашение с NAC Молдовы об усилении розыска преступных активов за рубежом. Подписание состоялось в городе Кишинев.

Об этом в понедельник, 5 августа, говорится на сайте АРМА.

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Подробности визита в Молдову и подписание соглашения

Визит делегации украинского агентства начался с посещения посольства Украины в Молдове. В частности, была проведена встреча с временно поверенным в делах Украины в Молдове Наталией Сиренко.

Подписание меморандума о партнерстве и сотрудничестве состоялось непосредственно в Национальном антикоррупционном центре (NAC).

Заместитель председателя АРМА Григол Катамадзе отметил, что сотрудничество между агентствами частично уже осуществлялось по каналам международного взаимодействия, а подписание соглашения усилит его.

"Уверен, подписание меморандума усилит его еще больше, что в дальнейшем повлияет на увеличение эффективности деятельности обоих ведомств по розыску и управлению активами, полученными преступным путем", — сказал он.

В свою очередь директор NAC Александр Пинзарь заверил украинскую делегацию в готовности к плодотворному межведомственному сотрудничеству.

"Закрепление взаимодействия подписанием меморандума будет напрямую влиять на усиление борьбы с коррупцией в стране", — отметил Пинзарь.

В АРМА добавили, что во время встречи также присутствовали два представителя антикоррупционных органов. В частности: