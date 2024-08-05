Военные учения в Молдове — кто будет участвовать

Молдавские солдаты на марше. Фото: Министерство обороны Молдовы

В Молдове в понедельник, 5 августа, начались многонациональные военные учения "Огненный щит-2024". Участие в учениях также примут румынские и американские военные.

Об этом информирует radiomoldova.

Читайте также:

В Молдове пройдут военные учения

Как отмечают, в учениях будут привлечены военно-технические подразделения и артиллеристы Вооруженных сил Молдовы. Участие в проведении учебных военных маневров также примут участие американские и румынские военнослужащие.

Также добавляется, что военные учения направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости войск в рамках взаимодействия пехоты и артиллеристов. На дорогах страны будет заметна военная техника.

Отметим, что учения "Огненный щит" проводятся в Молдове с 2015 года. В этом году они продлятся до 23 августа.