Военные учения в Молдове — кто будет участвовать

В Молдове стартовали военные учения с участием стран НАТО
В Молдове в понедельник, 5 августа, начались многонациональные военные учения "Огненный щит-2024". Участие в учениях также примут румынские и американские военные.
Об этом информирует radiomoldova.
В Молдове пройдут военные учения
Как отмечают, в учениях будут привлечены военно-технические подразделения и артиллеристы Вооруженных сил Молдовы. Участие в проведении учебных военных маневров также примут участие американские и румынские военнослужащие.
Также добавляется, что военные учения направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости войск в рамках взаимодействия пехоты и артиллеристов. На дорогах страны будет заметна военная техника.
Отметим, что учения "Огненный щит" проводятся в Молдове с 2015 года. В этом году они продлятся до 23 августа.
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