Можливість видачі військовозобов’язаних українців — заява прем’єра Молдови

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан натяком підтвердив, що від Києва лунають прохання сприяти з поверненням в Україну військовозобов’язаних, які нелегально виїхали до Молдови. Очільник уряду сказав, що Кишинів буде діяти "згідно з міжнародним правом".

Про це прем’єр Молдови розповів в інтерв’ю Newsmaker.

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Журналісти нагадали про слова посла України у Молдові, який сказав, що між Києвом і Кишиневом ведеться певний діалог щодо повернення українських чоловіків, які втекли у Молдову, та запитали, яка позиція уряду з цього питання.

"Україна має такі побажання щодо усіх країн, де перебувають українці. Ми, як і усі, дотримуємося міжнародного законодавства і прав людини, і будемо діяти згідно з міжнародним правом", — відповів Речан.

Його перепитали, чи можна розуміти цю відповідь як підтвердження, що Молдова не повертатиме таких чоловіків в Україну.

"Ми будемо дотримуватися законодавства, і виконувати міжнародне законодавство у сфері прав людини", — сказав прем’єр.