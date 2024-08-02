Возможность выдачи военнообязанных украинцев – заявление премьера Молдовы

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Фото: Reuters

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан намеком подтвердил, что от Киева звучат просьбы содействовать с возвращением в Украину военнообязанных, нелегально уехавших в Молдову. Глава правительства сказал, что Кишинев будет действовать "согласно международному праву".

Об этом премьер Молдовы рассказал в интервью Newsmaker.

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Журналисты напомнили о словах посла Украины в Молдове, который сказал, что между Киевом и Кишиневом ведется определенный диалог о возвращении сбежавших в Молдову украинских мужчин и спросили, какая позиция правительства по этому вопросу.

"Украина имеет такие пожелания по всем странам, где находятся украинцы. Мы, как и все, соблюдаем международное законодательство и права человека, и будем действовать согласно международному праву", — ответил Речан.

Его переспросили, можно ли понимать этот ответ как подтверждение, что Молдова не будет возвращать таких мужчин в Украину.

"Мы будем соблюдать законодательство и выполнять международное законодательство в сфере прав человека", — сказал премьер.