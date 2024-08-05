Військові навчання у Молдові — хто братиме участь

У Молдові стартували військові навчання за участю країн НАТО
У Молдові в понеділок, 5 серпня, розпочалися багатонаціональні військові навчання "Вогняний щит-2024". Участь у навчаннях також візьмуть румунські та американські військові.
Про це інформує radiomoldova.
У Молдові пройдуть військові навчання
Як зазначають, що у навчаннях будуть залучені військово-технічні підрозділи та артилеристи Збройних сил Молдови. Участь у проведенні навчальних військових маневрів також братимуть участь американські та румунські військовослужбовці.
Також додається, що військові навчання спрямовані на розвиток оперативних можливостей та підвищення оперативної сумісності військ в рамках взаємодії піхоти та артилеристів. На дорогах країни буде помітна військова техніка.
Зауважимо, що навчання "Вогняний щит" проводять у Молдові з 2015 року. Цього року вони триватимуть до 23 серпня.
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