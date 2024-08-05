АРМА та NAC Молдови підписали меморандум — розшук активів буде посилено

Зустріч АРМА та NAC Молдови: Фото: arma.gov.ua

Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало міжнародну угоду з NAC Молдови щодо посилення розшуку злочинних активів за кордоном. Підписання відбулось у місті Кишинів.

Про це у понеділок, 5 серпня, говориться на сайті АРМА.

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Подробиці візиту до Молдови та підписання угоди

Візит делегації українського агенства розпочався із відвідування посольства України в Молдові. Зокрема, була проведена зустріч із тимчасово повіреним у справах України в Молдові Наталією Сіренко.

Підписання меморандуму про партнерство та співробітництво відбулось безпосередньо в Національному антикорупційному центрі (NAC).

Заступник голови АРМА Грігол Катамадзе зазначив, що співпраця між агенціями частково вже здійснювалася каналами міжнародної взаємодії, а підписання угоди посилить її.

"Впевнений, підписання меморандуму посилить її ще більше, що в подальшому вплине на збільшення ефективності діяльності обох відомств з розшуку та управлінні активами, здобутими злочинним шляхом", — сказав він.

У свою чергу, директор NAC Александр Пинзарь запевнив українську делегацію в готовності до плідної міжвідомчої співпраці.

"Закріплення взаємодії підписанням меморандуму напряму впливатиме на посилення боротьби з корупцією в країні", — зазначив Пинзарь.

У АРМА додали, що під час зустрічі також були присутні два представники антикорупційних органів. Зокрема: