АРМА та NAC Молдови підписали меморандум — розшук активів буде посилено

АРМА та NAC Молдови підписали угоду для посилення розшуку злочинних активів за кордоном
Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало міжнародну угоду з NAC Молдови щодо посилення розшуку злочинних активів за кордоном. Підписання відбулось у місті Кишинів.
Про це у понеділок, 5 серпня, говориться на сайті АРМА.
Подробиці візиту до Молдови та підписання угоди
Візит делегації українського агенства розпочався із відвідування посольства України в Молдові. Зокрема, була проведена зустріч із тимчасово повіреним у справах України в Молдові Наталією Сіренко.
Підписання меморандуму про партнерство та співробітництво відбулось безпосередньо в Національному антикорупційному центрі (NAC).
Заступник голови АРМА Грігол Катамадзе зазначив, що співпраця між агенціями частково вже здійснювалася каналами міжнародної взаємодії, а підписання угоди посилить її.
"Впевнений, підписання меморандуму посилить її ще більше, що в подальшому вплине на збільшення ефективності діяльності обох відомств з розшуку та управлінні активами, здобутими злочинним шляхом", — сказав він.
У свою чергу, директор NAC Александр Пинзарь запевнив українську делегацію в готовності до плідної міжвідомчої співпраці.
"Закріплення взаємодії підписанням меморандуму напряму впливатиме на посилення боротьби з корупцією в країні", — зазначив Пинзарь.
У АРМА додали, що під час зустрічі також були присутні два представники антикорупційних органів. Зокрема:
- Александр Савка — заступник директора національного антикорупційного центру;
- Сергій Карапунарл — голова агентства повернення активів, одержаних злочинним шляхом (The Criminal Assets Recovery Agency (CARA).
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