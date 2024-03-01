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Аргентина передала Украине два вертолета, которые приобрела в России — детали

1 марта 2024 20:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Аргентина передала Украине два вертолета, которые приобрела в России — детали
Вертолет Ми-171Е. Фото: clarin.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Аргентины Хавьер Милей передал Украине два вертолета Ми-171Е. Раньше страна получила их от России.

Об этом сообщает Financial Times в пятницу, 1 марта.

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Аргентина передала вертолеты

"Милей предпочитает союзы с "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства", — говорится в материале.

Президент Аргентины заявил, что в 2024 году планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины.

Financial Times пишет, что это резко контрастирует с поведением других лидеров латиноамериканских стран. А именно — бразильского президента Лула да Силва и мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Почему передали вертолеты

Аргентина отказалась от эксплуатации вертолетов Ми-171Е из-за того, что они не прошли очередную регламентную проверку.

Сначала это произошло из-за проблем со стороны России, а позже из-за введенных против страны-агрессора санкций.

Поэтому США предложили стране передать эти вертолеты Украине.

Что известно о вертолете Ми-171Е

Ми-171Е является модернизированной модификацией вертолета Ми-8. Аргентина приобрела его в России для транспортных миссий и поисково-спасательных операций в Антарктике.

Также они снабжены дополнительными топливными баками и грузовым краном для операций и полетов на большие расстояния.

Кроме того, у них есть метеорологический радар и аварийные поплавки.

Напомним, Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть истребителей F-16. Таким образом, страна увеличила общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 единиц.

Также мы писали, что Зеленский рассказал, передадут ли Киеву ракеты ATACMS на 300 км. По его словам, он находится в позитиве от недавнего ответа партнеров.

вертолет
военная помощь
Аргентина
Россия
Хавьер Милей

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