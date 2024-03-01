Аргентина передала Україні два гелікоптери, які придбала в Росії — деталі

Гелікоптер Мі-171Е. Фото: clarin.com

Президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери Мі-171Е. Раніше країна отримала їх від Росії.

Про це повідомляє Financial Times у п'ятницю, 1 березня.

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Аргентина передала гелікоптери

"Мілей віддає перевагу союзам з "країнами, які захищають свободу", включаючи США, Ізраїль, який він відвідав на початку цього місяця, і Україну, якій він передав два військові вертольоти російського виробництва", — йдеться у матеріалі.

Президент Аргентини заявив, що у 2024 році планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України.

Financial Times пише, що це різко контрастує з поведінкою інших лідерів латиноамериканських країн. А саме — бразильського президента Лула да Сілва та мексиканського лідера Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

Чому передали гелікоптери

Аргентина відмовилася від експлуатації гелікоптерів Мі-171Е через те, що вони не пройшли чергову регламентну перевірку.

Спочатку це сталося через проблеми з боку Росії, а пізніше через введені проти країни-агресора санкції.

Тому США запропонували країні передати ці гелікоптери Україні.

Що відомо про гелікоптер Мі-171Е

Мі-171Е є модернізованою модифікацією гелікоптера Мі-8. Аргентина придбала їх у Росії для транспортних місій та пошуково-рятувальних операцій в Антарктиці.

Також вони оснащені додатковими паливними баками і вантажним краном для операцій та польотів на великі відстані.

Крім того, вони мають метеорологічний радар та аварійні поплавці.

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні додаткові шість винищувачів F-16. Таким чином, країна збільшила загальну кількість наданих Збройним силам України літаків до 24 одиниць.

Також ми писали, що Зеленський розповів, чи передадуть Києву ракети ATACMS на 300 км. За його словами, він перебуває в позитиві від нещодавньої відповіді партнерів.