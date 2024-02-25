Чи передадуть Україні ракети ATACMS на 300 км — відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи передадуть Києву ракети ATACMS на 300 км. За його словами, він знаходиться в позитиві від нещодавньої відповіді партнерів.

Про це український лідер сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Ракети ATACMS на 300 км для України

Зеленський заявив, що наразі Україна працює над далекобійною зброєю.

"Щодо ATACMS на 300 км, ми розуміємо для чого вони, Росія також розуміє, працюємо над далекобійною зброєю. Я б відповів узагальнено: знаходжусь в позитиві він нещодавньої відповіді партнерів", — зазначив глава держави.

За його словами, Україну потрібно підтримувати зараз, а не "до кінця".

Нагадаємо, Зеленський відповів на запитання, чи програє країна у війні. Він також розповів, чи потрібно зараз говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також глава держави заявив, що Куп'янську Харківської області зараз потрібна допомога. Для того, аби окупанти не прорвали цю ділянку фронту, необхідне збільшення підтримки західних союзників.