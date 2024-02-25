Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Передадут ли Украине ракеты ATACMS на 300 км — ответ Зеленского arrow

Передадут ли Украине ракеты ATACMS на 300 км — ответ Зеленского

25 февраля 2024 17:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Передадут ли Украине ракеты ATACMS на 300 км — ответ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, передадут ли Киеву ракеты ATACMS на 300 км. По его словам, он находится в позитиве от недавнего ответа партнеров.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Ракеты ATACMS на 300 км

Зеленский заявил, что сейчас Украина работает над дальнобойным оружием.

"По ATACMS на 300 км, мы понимаем для чего они, Россия также понимает, работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно: нахожусь в позитиве он недавнего ответа партнеров", — отметил глава государства.

По его словам, Украину нужно поддерживать сейчас, а не "до конца".

Напомним, Зеленский ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он также рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также глава государства заявил, что Купянску Харьковской области сейчас нужна помощь. Для того чтобы оккупанты не прорвали этот участок фронта, необходимо увеличение поддержки западных союзников.

Владимир Зеленский
война
военная помощь
Украина
ракеты
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме