Передадут ли Украине ракеты ATACMS на 300 км — ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, передадут ли Киеву ракеты ATACMS на 300 км. По его словам, он находится в позитиве от недавнего ответа партнеров.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Ракеты ATACMS на 300 км

Зеленский заявил, что сейчас Украина работает над дальнобойным оружием.

"По ATACMS на 300 км, мы понимаем для чего они, Россия также понимает, работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно: нахожусь в позитиве он недавнего ответа партнеров", — отметил глава государства.

По его словам, Украину нужно поддерживать сейчас, а не "до конца".

Напомним, Зеленский ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он также рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также глава государства заявил, что Купянску Харьковской области сейчас нужна помощь. Для того чтобы оккупанты не прорвали этот участок фронта, необходимо увеличение поддержки западных союзников.