Аргентина передаст Украине истребители

Истребитель Dassault-Breguet Super Étendard. Фото иллюстративное: nhungdoicanh

Президент Аргентины Хавьер Милей одобрил передачу Украине пяти истребителей Dassault-Breguet Super Étendard. Аргентина не использовала эти летательные аппараты со времен Фолклендской войны 1982 против Великобритании.

Об этом сообщает аргентинское издание Infobae в среду, 12 июня.

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Правительство Аргентины намерено передать Украине пять боевых самолетов Super Etendard. Этот тип истребителей уже почти 40 лет не использовался Аргентиной из-за эмбарго, введенного Великобританией против этой страны в результате войны 1982 года за Фолклендские (Мальвинские) острова.

Штурмовик Super-Étendard производился французской компанией Dassault Aviation с 1974 года.

В 1982 году эти истребители активно участвовали в боях против флота Великобритании во время войны за Фолклендские острова. Они удачно наносили удары против новейших эсминцев и ударных авианосцев соперника.

Эти самолеты использовались также во время войн в Боснии, Косово в 1990-х годах и ударов по позициям "Исламского государства" в 2015 году.

В 2016 году Франция приостановила эксплуатацию этих машин. В 2023 году подобное решение приняло и аргентинское правительство.

Ранее мы сообщали, что президент Аргентины Хавьер Милей передал Украине два вертолета Ми-171Е. Раньше страна получила их от России.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Аргентину на инаугурацию президента. Он лично поздравил Милея со вступлением в должность.