Аргентина передасть Україні винищувачі

Винищувач Dassault-Breguet Super Étendard. Фото ілюстративне: nhungdoicanh

Президент Аргентини Хав’єр Мілей схвалив передачу Україні п’яти винищувачів Dassault-Breguet Super Étendard. Аргентина не використовувала ці літальні апарати з часів Фолклендської війни 1982 року проти Великої Британії.

Про це повідомляє аргентинське видання Infobae у середу, 12 червня.

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Уряд Аргентини планує передати Україні п’ять бойових літаків Super Etendard. Цей тип винищувачів вже майже 40 років не використовувався Аргентиною через ембарго, запроваджене Великою Британією проти цієї країни внаслідок війни 1982 року за Фолклендські (Мальвінські) острови.

Штурмовик Super-Étendard вироблявся французькою компанією Dassault Aviation з 1974 року.

У 1982 році ці винищувачі брали активну участь у боях проти флоту Великої Британії під час війни за Фолклендські острови. Вони вдало завдавали ударів проти новітніх есмінців та ударних авіаносців суперника.

Ці літаки використовувалися також під час війн у Боснії, Косово у 1990-х роках і ударів по позиціях "Ісламської держави" у 2015 році.

У 2016 році Франція припинила експлуатацію цих машин. У 2023 році подібне рішення ухвалив й аргентинській уряд.

Раніше ми повідомляли, що президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери Мі-171Е. Раніше країна отримала їх від Росії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Аргентини на інавгурацію президента. Він особисто привітав Мілея зі вступом на посаду.