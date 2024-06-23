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Арестович в интервью Собчак назвал свое решение завершения войны с Россией

23 июня 2024 19:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Какое решение завершения войны предлагает Арестович — подробности
Алексей Арестович. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Для завершения войны России с Украиной необходимо полностью изменить внутреннюю систему власти. По словам экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это может служить ключом для завершения войны.

Об этом он заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак.

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По мнению бывшего политика, уровень организованности системы управления в России гораздо сильнее, чем в Украине. Поэтому Владимиру Путину, по его словам, легче доносить свои слова народу, чем Владимиру Зеленскому.

"Зеленский пришел к власти под лозунгами, что во времена Киевской Руси, Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского Украина была зоной, где проживали различные нации, а украинство было образом жизни. Но у нас есть пассионарные, агрессивные, с низкой, размером с землянку УПА, самоидентификацией, которую они хотят навязать всей остальной Украине. Отсюда беды и начались", — сказал он.

Экс-политик также добавил, что подобную политику проводил и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Когда и Зеленский, и Порошенко пришли к власти, они увидели, что опираться на большинство голосов они не могут. Не могут, потому что они ведут неэффективную внутреннюю политику, и с каждым днем их президентства доверие к ним падает. Тогда они избрали сотрудничество с электоральным агрессивным большинством, которое благодаря консолидации может позволить им сохранить власть, что привело нас к войне", — говорит Арестович.

Он также назвал свое видение решения проблемы внутриправительственных реформ.

"Мы можем, во-первых, начать говорить с людьми честно. Во-вторых: провести полный аудит проблем от экономики к идеологии, и в-третьих, сделать внутреннюю политику человекоцентричной", — сказал Алексей Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Также мы сообщали, что он обвинил украинцев в нежелании западных партнеров давать оружие Украине.

Петр Порошенко
Владимир Зеленский
Алексей Арестович
Украина
Ксения Собчак
политики
президент
война в Украине

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