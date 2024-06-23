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Арестович в інтерв'ю Собчак назвав своє рішення для завершення війни з Росією

23 червня 2024 19:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Яке рішення завершення війни пропонує Арестович — подробиці
Олексій Арестович. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Для повного завершення війни Росії з Україною необхідно повністю змінити внутрішню систему влади. За словами ексрадника Офіса президента України Олексія Арестовича, це може слугувати ключем для завершення війни.

Про це він заявив в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак

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Арестович назвав рішення для завершення війни

На думку колишнього політика, рівень організованості системи керування в Росії набагато сильніший, ніж в Україні. Тому Володимиру Путіну, за його словами, легше доносити свої слова народу, ніж Володимиру Зеленському.

"Зеленський прийшов до влади під лозунгами, що за часів Київської Русі, Речі Посполитої та Великого Князівства Литовського Україна була зоною, де проживали різноманітні нації, а українство було образом життя. Але в нас є пасіонарні, агресивні, з низькою, розміром з землянку УПА, самоідентифікацією, що вони хочуть нав'язати всій іншій Україні. Звідси біди й почались", — сказав він.

Експолітик також додав, що подібну політику проводив і п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Коли і Зеленський, і Порошенко прийшли до влади, вони побачили, що спиратися на більшість голосів вони не можуть. Не можуть, тому що вони ведуть неефективну внутрішню політику, і з кожним днем їх президентства довіра до них падає. Тоді вони обрали співпрацю з електоральною агресивною більшістю, яка завдяки консолідації може дозволити їм зберегти владу, що нас привело до війни", — каже Арестович.

Він також назвав своє бачення вирішення проблеми внутрішньоурядових реформ.

"Ми можемо, по-перше, почати говорити з людьми чесно. По-друге: провести повний аудит проблем від економіки до ідеології, і по-третє, зробити внутрішню політику людиноцентричною", — сказав Олексій Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович заявив, що планує висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах.

Також ми повідомляли, що він звинуватив українців у небажанні західних партнерів надавати зброю Україні.

Петро Порошенко
Володимир Зеленський
Олексій Арестович
Україна
Ксенія Собчак
політики
президент
війна в Україні

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