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Арестовича помітили у Відні в черзі за соціальними виплатами

22 березня 2024 15:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Арестовича помітили у Відні в черзі за соціальними виплатами
Олексій Арестович. Фото ілюстративне: dsnews.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишній позаштатний радник Офісу Президента України Олексій Арестович неодноразово був помічений в різних закордонних містах. Тепер його бачили у столиці Австрії Відні, де він стояв у черзі на отримання соціальних виплат.

Відповідну фотографію оприлюднив Telegram-канал батальйон "Монако" у п'ятницю, 22 березня.

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Олексій Арестович у центрі отримання соціальних виплат. Фото: Батальйон "Монако"

Олексій Арестович у Відні

"Пана Арестовича було замічено у черзі за соціальними виплатами у Відні", — говориться у лаконічному повідомленні.

Це вже не перший випадок, коли колишнього радника Офісу президента помічають в котрійсь із європейських країн. Раніше його бачили в князівстві Монако, що неподалік від Франції. Він прогулювався в одному з luxury-районів міста-держави.

Нагадаємо, не так давно видання NGL.media поширило інформацію, що Олексій Арестович виїхав з України за допомогою спеціального листа від Головного управління розвідки Міноборони України. Тоді повідомлялося, що він нібито перебуває в США.

Натомість розвідники у своїй реакції на виїзд чиновника за кордон заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Олексій Арестович
Україна
Австрія
соцвиплати
Відень

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