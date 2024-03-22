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Арестович был замечен в Вене в очереди за социальными выплатами

22 марта 2024 15:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Арестович был замечен в Вене в очереди за социальными выплатами
Алексей Арестович. Фото иллюстративное: dsnews.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бывший внештатный советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович неоднократно был замечен в разных зарубежных городах. Теперь его видели в столице Австрии Вене, где он стоял в очереди на получение социальных выплат.

Ответную фотографию обнародовал Telegram-канал батальон "Монако" в пятницу, 22 марта.

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Алексей Арестович в центре получения социальных выплат. Фото: Батальон "Монако"

Алексей Арестович в Вене

"Господин Арестович был замечен в очереди за социальными выплатами в Вене", — говорится в лаконичном сообщении.

Это уже не первый случай, когда бывшего советника Офиса президента замечают в одной из европейских стран. Ранее его видели в княжестве Монако, недалеко от Франции. Он прогуливался в одном из luxury-районов города-государства.

Напомним, недавно издание NGL.media распространило информацию, что Алексей Арестович выехал из Украины с помощью специального письма от Главного управления разведки Минобороны Украины. Тогда сообщалось, что он якобы находится в США.

Разведчики в своей реакции на выезд чиновника за границу заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Алексей Арестович
Украина
Австрия
соцвыплаты
Вена

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