Арестович был замечен в Вене в очереди за социальными выплатами

Алексей Арестович. Фото иллюстративное: dsnews.ua

Бывший внештатный советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович неоднократно был замечен в разных зарубежных городах. Теперь его видели в столице Австрии Вене, где он стоял в очереди на получение социальных выплат.

Ответную фотографию обнародовал Telegram-канал батальон "Монако" в пятницу, 22 марта.

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Алексей Арестович в Вене

"Господин Арестович был замечен в очереди за социальными выплатами в Вене", — говорится в лаконичном сообщении.

Это уже не первый случай, когда бывшего советника Офиса президента замечают в одной из европейских стран. Ранее его видели в княжестве Монако, недалеко от Франции. Он прогуливался в одном из luxury-районов города-государства.

Напомним, недавно издание NGL.media распространило информацию, что Алексей Арестович выехал из Украины с помощью специального письма от Главного управления разведки Минобороны Украины. Тогда сообщалось, что он якобы находится в США.

Разведчики в своей реакции на выезд чиновника за границу заявили, что эта информация не соответствует действительности.