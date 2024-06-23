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Арестович хоче піти на президентські вибори в Україні — він назвав умову

23 червня 2024 14:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Арестович назвав умову участі у виборах президента
Ексрадник ОП Олексій Арестович. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович заявив, що планує висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах. Але в Україну він планує повернутися лише після того, як чинний глава Володимир Зеленський піде з влади.

Про це Арестович заявив в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак.

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Арестович заявив, що висуватиму свою кандидатуру на президентські вибори. За його словами, він не хоче, аби Україна "залишалася такою", а бажає, аби вона була "дійсно вільною".

"Тому я висуну свою кандидатуру на вибори, а проголосує народ чи не проголосує — це вже його справа. Тому що мені потрібно мати за собою моральне право сказати "Я дав вам шанс, я висунувся. Ви проголосували? Ні? Тоді які до мене претензії?", — сказав Арестович.

Водночас він заявив, що повернеться в Україну лише тоді, коли Зеленський піде з влади, оскільки це єдина можливість для нього.

"Мене молодим лейтенантом навчали однієї речі — ніколи не веди персональну війну, не включай особисте. Я його як критикую, так і хвалю", — додав колишній радник ОП.

Нагадаємо, у березні Арестовича бачили у Відні, де він стояв у черзі на отримання соціальних виплат.

Також ми писали, що Арестович звинуватив українців у небажанні західних партнерів надавати зброю Україні.

Володимир Зеленський
Олексій Арестович
вибори
політики
війна в Україні

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