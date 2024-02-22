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Арестович звинуватив українців в небажанні західних партнерів надавати зброю Україні

22 лютого 2024 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Арестович звинуватив українців в небажанні західних партнерів надавати зброю Україні
Колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович. Фото: comments.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович заявив, що західні партнери не хочуть надавати допомогу українцям через образи в бік росіян. За його словами, "члени академічної спільноти на Заході" нібито не бачать різниці між воюючими сторонами.

Про це Олексій Арестович написав у Telegram у середу, 21 лютого.

Арестович про причетність українців до бажання Заходу надавати зброю

"Нестача боєприпасів на фронті — це в тому числі вина тих, хто кричить, що "росіяни — не люди", "свині", "смерть р*сні" і так далі. Коли це бачать члени академічної спільноти на Заході (а вони бачать), то приходять до висновку, що ця війна є чим завгодно, але це точно не бій воїнів світла зі злом", — видав Арестович.

За його словами, західні політики, які ухвалюють рішення про надання допомоги Україні, спираються на думки "професури" й нібито повторюють за ними, що "одні варвари воюють з іншими".

"Ідеологічні вожді та прості коментатори, любителі "акулки", заборон мов, зносів пам'яток письменникам та поетам — ви в тому числі несете персональну відповідальність за те, що наші друзі, брати, куми, чиїсь сини, батьки, чоловіки сидять під обстрілами, без можливості відповідати супротивнику відповідно", — написав одіозний політик.

Він також звинуватив українців у тому, що в Росії проходить мобілізація без "жодної спільної мотивації", адже начебто українські громадяни мотивують ворога своїми висловлюваннями про нього.

Нагадаємо, що Арестович висловив впевненість у небажанні російського диктатора Володимира Путіна воювати з Україною. Він буцімто готовий припинити війну, оскільки цілком серйозно вважає росіян та українців братніми народами. 

Також ми повідомляли, що Арестовича нещодавно помітили в Монако під час прогулянки одним з luxury-районів міста-держави.

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