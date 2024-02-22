Арестович обвинил украинцев в нежелании западных партнеров предоставлять оружие Украине

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович. Фото: comments.ua

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что западные партнеры не хотят оказывать помощь украинцам из-за оскорблений в сторону россиян. По его словам, "члены академического сообщества на Западе" якобы не видят разницу между воюющими сторонами.

Об этом Алексей Арестович написал в Telegram в среду, 21 февраля.

Арестович о причастности украинцев к желанию Запада предоставлять оружие

"Нехватка боеприпасов на фронте — это в том числе вина тех, кто кричит, что "россияне — не люди", "свиньи", "смерть р*сне" и так далее. Когда это видят члены академического сообщества на Западе (а они видят ), то приходят к выводу, что эта война есть чем угодно, но это точно не бой воинов света со злом", — выдал Арестович.

По его словам, западные политики, принимающие решение о предоставлении помощи Украине, опираются на мнения "профессуры" и якобы повторяют за ними, что "одни варвары воюют с другими".

"Идеологические вожди и простые комментаторы, любители "акулки", запретов языков, сносов памятников писателям и поэтам — вы в том числе несете персональную ответственность за то, что наши друзья, братья, кумовья, чьи-то сыновья, родители, мужчины сидят под обстрелами", без возможности отвечать противнику соответственно", — написал одиозный политик.

Он также обвинил украинцев в том, что в России проходит мобилизация без "ни одной совместной мотивации", ведь будто бы украинские граждане мотивируют врага своими высказываниями о нем.

Напомним, что Арестович выразил уверенность в нежелании российского диктатора Владимира Путина воевать с Украиной. Он будто бы готов прекратить войну, поскольку вполне серьезно считает россиян и украинцев братскими народами.

Также мы сообщали, что Арестовича недавно заметили в Монако во время прогулки по одному из luxury-районов города-государства.