Ексрадника ОП Арестовича помітили в Монако

Олексій Арестович в Монако з невідомим чоловіком. Фото: скриншот

Колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича було помічено в князівстві Монако, неподалік від Франції, під час прогулянки одним з luxury-районів міста-держави.

Про це повідомила "Українська правда" та оприлюднила відео.

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На оприлюдненому журналістами відео видно, що ексурядовець прогулювався в компанії невідомого чоловіка в міському районі Монте Карло, яке відоме своїми казино.

Олексій Арестович з невідомим чоловіком на прогулянці. Джерело: скриншот

Також на кадрах видно, що Арестович помітив зйомку і був цим незадоволений. Політик став апелювати, що "зйомка без дозволу заборонена", але продовжив свою прогулянку.

Олексій Арестович — останні новини

Нагадаємо, не так давно видання NGL.media поширило інформацію, що Олексій Арестович виїхав з України за допомогою спеціального листа від Головного управління розвідки Міноборони України та зараз перебуває в США. Натомість розвідники у своїй реакції на виїзд чиновника за кордон заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.