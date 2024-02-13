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Экс-советник ОП Арестович был замечен в Монако

13 февраля 2024 16:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Экс-советник ОП Арестович был замечен в Монако
Алексей Арестович в Монако с неизвестным мужчиной. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович был замечен в княжестве Монако, неподалеку от Франции, во время прогулки по одному из luxury-районов города-государства.

Об этом сообщила "Украинская правда" и опубликовала видео.

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Арестович был замечен в Монако

На обнародованном журналистами видео видно, что экс-чиновник прогуливался в компании неизвестного мужчины по городскому району Монте Карло, который известен своими казино.

Экс-советник ОП Арестович был замечен в Монако - фото 1
Алексей Арестович с неизвестным мужчиной на прогулке. Источник: скриншот

Также на кадрах видно, что Арестович заметил съемку и был этим недоволен. Политик стал апеллировать, что "съемка без разрешения запрещена", но продолжил свою прогулку.

Алексей Арестович — последние новости

Напомним, недавно издание NGL.media распространило информацию, что Алексей Арестович выехал из Украины с помощью специального письма от Главного управления разведки Минобороны Украины, и сейчас находится в США. Разведчики в своей реакции на выезд чиновника за границу заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Алексей Арестович
журналисты
видео
казино
Монако

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