Экс-советник ОП Арестович был замечен в Монако
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович был замечен в княжестве Монако, неподалеку от Франции, во время прогулки по одному из luxury-районов города-государства.
Об этом сообщила "Украинская правда" и опубликовала видео.
Арестович был замечен в Монако
На обнародованном журналистами видео видно, что экс-чиновник прогуливался в компании неизвестного мужчины по городскому району Монте Карло, который известен своими казино.
Также на кадрах видно, что Арестович заметил съемку и был этим недоволен. Политик стал апеллировать, что "съемка без разрешения запрещена", но продолжил свою прогулку.
Алексей Арестович — последние новости
Напомним, недавно издание NGL.media распространило информацию, что Алексей Арестович выехал из Украины с помощью специального письма от Главного управления разведки Минобороны Украины, и сейчас находится в США. Разведчики в своей реакции на выезд чиновника за границу заявили, что эта информация не соответствует действительности.
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