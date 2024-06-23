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Арестович хочет пойти на президентские выборы в Украине — он назвал условие

23 июня 2024 14:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Арестович назвал условие участия в выборах президента
Экс-советник ОП Алексей Арестович. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Но в Украину он планирует вернуться только после того, как действующий глава Владимир Зеленский уйдет из власти.

Об этом Арестович заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак.

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Арестович заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы. По его словам, он не хочет, чтобы Украина "оставалась такой", а желает, чтобы она была "действительно свободной".

"Поэтому я выдвину свою кандидатуру на выборы, а проголосует народ или не проголосует — это уже его дело. Потому что мне нужно иметь за собой моральное право сказать" Я дал вам шанс, я выдвинулся. Вы проголосовали? Нет? Тогда какие ко мне претензии?", — сказал Арестович.

В то же время он заявил, что вернется в Украину только тогда, когда Зеленский уйдет из власти, поскольку это единственная возможность для него.

"Меня молодым лейтенантом обучали одной вещи — никогда не веди персональную войну, не включай личное. Я его как критикую, так и хвалю", — добавил бывший советник ОП.

Напомним, в марте Арестовича видели в Вене, где он стоял в очереди на получение социальных выплат.

Также мы писали, что Арестович обвинил украинцев в нежелании западных партнеров давать оружие Украине.

Владимир Зеленский
Алексей Арестович
выборы
политики
война в Украине

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