Арестович назвал условие участия в выборах президента

Экс-советник ОП Алексей Арестович. Фото: скриншот с видео

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Но в Украину он планирует вернуться только после того, как действующий глава Владимир Зеленский уйдет из власти.

Об этом Арестович заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак.

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Арестович заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы. По его словам, он не хочет, чтобы Украина "оставалась такой", а желает, чтобы она была "действительно свободной".

"Поэтому я выдвину свою кандидатуру на выборы, а проголосует народ или не проголосует — это уже его дело. Потому что мне нужно иметь за собой моральное право сказать" Я дал вам шанс, я выдвинулся. Вы проголосовали? Нет? Тогда какие ко мне претензии?", — сказал Арестович.

В то же время он заявил, что вернется в Украину только тогда, когда Зеленский уйдет из власти, поскольку это единственная возможность для него.

"Меня молодым лейтенантом обучали одной вещи — никогда не веди персональную войну, не включай личное. Я его как критикую, так и хвалю", — добавил бывший советник ОП.

Напомним, в марте Арестовича видели в Вене, где он стоял в очереди на получение социальных выплат.

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