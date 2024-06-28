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Арестович рассказал, почему не может вернуться в Украину и пойти на фронт

28 июня 2024 00:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Алексей Арестович назвал причину, почему он не может вернуться в Украину и пойти на фронт
Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: УНИАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что не может вернуться в Украину и присоединиться к рядам ВСУ. По его словам, причиной является угроза, что его координаты могут быть переданы россиянам.

Об этом Арестович заявил в интервью российской оппозиционной журналистке Екатерине Гордеевой.

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"Я бы с радостью повоевал за свою родину, но мне просто не дают", — заявил Арестович.

Он отметил, что как только он приедет на любой участок линии фронта, координаты его местонахождение передадут россиянам на следующий день и туда "прилетит "Искандер".

"Я мало того, что сам погибну, погибнут еще люди, которые будут со мной. И это неизбежно, меня убьют на войне, гарантированно, стопроцентно", — добавил бывший советник Офиса Президента.

Арестович также заявил, что американцы его "не пустили в Украину". Он объяснил, что "уполномоченные американские лица сказали мне, чтобы я не уезжал".

Ранее Арестович заявлял, что для полного завершения войны России с Украиной необходимо полностью изменить внутреннюю систему власти.

Напомним, Арестович заявлял, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Но в Украину он планирует вернуться только после того, как действующий глава Владимир Зеленский уйдет из власти.

Офис президента
США
война
Алексей Арестович
ВСУ
Украина
война в Украине

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