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Арестович розповів, чому не може повернутися в Україну та піти на фронт

28 червня 2024 00:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Олексій Арестович назвав причину, чому він не може повернутися в Україну та піти на фронт
Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: УНІАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що не може повернутися до України й приєднатися до лав ЗСУ. За його словами, причиною є загроза, що його координати можуть бути передані росіянам.

Про це Арестович заявив в інтерв'ю російській опозиційній журналістці Катерині Гордєєвій.

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Чому Арестович не повертається в Україну

"Я б з радістю повоював за свою батьківщину, але мені просто не дають", — заявив Арестович.

Він зазначив, що як тільки він приїде на будь-яку ділянку лінії фронту, координати його місцезнаходження передадуть росіянам наступного дня, і туди "прилетить "Іскандер".

"Я мало того, що сам загину, загинуть ще люди, які будуть зі мною. І це неминуче, мене вб'ють на війні, гарантовано, стовідсотково", — додав колишній радник Офісу Президента.

Арестович також заявив, американці його "не пустили в Україну". Він пояснив, що "уповноважені американські особи сказали мені, щоб я не їхав".

Раніше Арестович заявляв, що для повного завершення війни Росії з Україною необхідно повністю змінити внутрішню систему влади.

Нагадаємо, Арестович заявляв, що планує висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах. Але в Україну він планує повернутися лише після того, як чинний глава Володимир Зеленський піде з влади.

Офіс президента
США
війна
Олексій Арестович
ЗСУ
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війна в Україні

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