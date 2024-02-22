Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Антирекорд за 11 лет — сколько было открыто дел о мошенничестве в 2023 году arrow

Антирекорд за 11 лет — сколько было открыто дел о мошенничестве в 2023 году

22 февраля 2024 03:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Антирекорд за 11 лет — сколько было открыто дел о мошенничестве в 2023 году
Женщина вводит данные с банковской карты. Фото: uristy.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Платформа мониторинга данных "Опендатабот" обнародовала количество дел о мошенничестве в Украине за 2023 год. Результаты свидетельствуют о том, что за время полномасштабной войны значительно вырос уровень аферы, достигнув исторического максимума.

Соответствующие данные Опендатабот обнародовал в среду, 21 февраля.

Сколько дел о мошенничестве за 2023 год

"82,6 тыс. уголовных производств по ст. 190 УКУ "Мошенничество" было открыто в 2023 году по данным ГПУ. Это самый высокий показатель за последние 11 лет. Уже в начале 2024 года был установлен новый антирекорд — почти 8,5 тыс. новых дел по этой же статье", — отметили исследователи.

Согласно исследованию, это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за долгое время заметили всплеск активности аферистов.

Последний раз больше дел о мошенничестве фиксировали в 2013 году — 47 142, с тех пор их количество значительно уменьшилось к началу полномасштабной войны. Меньше стало и дел, доходивших до суда — 34% в 2021 году в противовес делам за два последних года, которых только 18%.

Сколько дел о мошенничестве за 2023 год
Сколько дел о мошенничестве за 2023 год Фото: Опендатабот

Напомним, что полномасштабная война внесла свои коррективы в жизнь украинцев, однако мы уверены в нашей победе. Специалисты не прекращают исследования по этой теме. Так, согласно одному из опросов, большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. Однако этот показатель несколько снизился по сравнению с прошлым годом.

Также мы сообщали, что изменились и взгляды украинцев на победу в войне и на то, как мы ее добьемся — самостоятельно или с помощью западного оружия. Новый опрос показал, что 85% опрошенных выразили уверенность в возможности Украины отразить нападение России. Однако в случае прекращения международной поддержки в победе уверены только 19%.

суд
закон
украинцы
афера
мошенничество
Криминал
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

Актуальное по теме