Антирекорд за 11 лет — сколько было открыто дел о мошенничестве в 2023 году

Женщина вводит данные с банковской карты. Фото: uristy.ua

Платформа мониторинга данных "Опендатабот" обнародовала количество дел о мошенничестве в Украине за 2023 год. Результаты свидетельствуют о том, что за время полномасштабной войны значительно вырос уровень аферы, достигнув исторического максимума.

Соответствующие данные Опендатабот обнародовал в среду, 21 февраля.

Сколько дел о мошенничестве за 2023 год

"82,6 тыс. уголовных производств по ст. 190 УКУ "Мошенничество" было открыто в 2023 году по данным ГПУ. Это самый высокий показатель за последние 11 лет. Уже в начале 2024 года был установлен новый антирекорд — почти 8,5 тыс. новых дел по этой же статье", — отметили исследователи.

Согласно исследованию, это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за долгое время заметили всплеск активности аферистов.

Последний раз больше дел о мошенничестве фиксировали в 2013 году — 47 142, с тех пор их количество значительно уменьшилось к началу полномасштабной войны. Меньше стало и дел, доходивших до суда — 34% в 2021 году в противовес делам за два последних года, которых только 18%.

Сколько дел о мошенничестве за 2023 год Фото: Опендатабот

Напомним, что полномасштабная война внесла свои коррективы в жизнь украинцев, однако мы уверены в нашей победе. Специалисты не прекращают исследования по этой теме. Так, согласно одному из опросов, большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. Однако этот показатель несколько снизился по сравнению с прошлым годом.

Также мы сообщали, что изменились и взгляды украинцев на победу в войне и на то, как мы ее добьемся — самостоятельно или с помощью западного оружия. Новый опрос показал, что 85% опрошенных выразили уверенность в возможности Украины отразить нападение России. Однако в случае прекращения международной поддержки в победе уверены только 19%.