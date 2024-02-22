Антирекорд за 11 років — скільки було відкрито справ про шахрайство 2023 року

Жінка вводить дані з банківської карти. Фото: uristy.ua

Платформа моніторингу даних "Опендатабот" оприлюднила кількість справ про шахрайство в Україні за 2023 рік. Результати свідчать про те, що за часи повномасштабної війни значно зріс рівень афери, сягнувши історичного максимуму.

Відповідні дані Опендатабот оприлюднив у середу, 21 лютого.

Скільки справ про шахрайство за 2023 рік

"82,6 тис. кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство" було відкрито у 2023 році за даними ГПУ. Це найвищий показник за останніх 11 років. Вже на початку 2024 року було встановлено новий антирекорд — майже 8,5 тис. нових справ за цією ж статтею", — зазначили дослідники.

Згідно з дослідженням, це у 2,6 раза більше, ніж 2022 року, коли вперше за довгий час помітили сплеск активності аферистів.

Востаннє найбільше справ про шахрайство фіксували 2013 року — 47 142, відтоді їх кількість значно зменшилися до початку повномасштабної війни. Менше стало й справ, що доходили до суду — 34% у 2021 році на противагу справам за два останні роки, яких лише 18%.

Скільки справ про шахрайство за 2023 рік. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, що повномасштабна війна внесла свої корективи в життя українців, однак ми впевнені в нашій перемозі. Фахівці не припиняють досліджень на цю тему. Так, згідно з одним з опитувань, більшість українців вірять у перемогу України у війні проти Росії. Однак цей показник дещо знизився порівняно з минулим роком.

Також ми повідомляли, що змінилися й погляди українців на перемогу у війні та на те, як ми її здобудемо — самотужки чи за допомогою західної зброї. Нове опитування показало, що 85% опитаних висловили впевненість у змозі України відбити напад Росії. Однак у випадку припинення міжнародної підтримки в перемозі впевнені лише 19%.