Антарктида стремительно нагревается — ученые заявили, что человечество недооценивает угрозу

Исследовательская станция Конкордия в Антарктике. Фото: esa.int

На исследовательской станции Конкордия в Антарктике 18 марта 2022 было зафиксировано рекордное повышение температуры на 38,5°C выше среднего. Это вызвало серьезную обеспокоенность среди ученых.

Об этом сообщило издание The Guardian в субботу, 6 апреля.

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Почему Антарктида нагревается

Сообщается, что полярные ветры переносят теплый воздух вглубь континента, вызывая "волну жары". Это явление вместе с растущим количеством метеорологических аномалий указывает на ускоренную потерю массы ледников и уменьшение уровня морского льда в Антарктике.

Ученые предупреждают, что Антарктика, ранее считавшаяся слишком холодной для влияния глобального потепления, теперь быстро подвергается растущему уровню парниковых газов. Исследование, опубликованное Уиллом Хоббсом из Университета Тасмании и его командой, указывает на "резкий критический переход" в климате Антарктики, что может повлиять на местные экосистемы и глобальный климат.

Темп таяния льда Антарктики. Фото: Национальный центр данных о снеге и леде (NSIDC)

Научный руководитель Британской антарктической службы Мередит отмечает, что покрытие морского льда в Антарктике сначала возросло, но затем резко уменьшилось, что является признаком изменений в климатической системе.

Профессор Мартин Зигерт из Эксетерского университета добавляет, что Антарктика быстро нагревается, догоняя Арктику, где последствия глобального потепления были самыми сильными. Причиной этих изменений является потеря полярного морского льда из-за нагрева океанов от сжигания ископаемого топлива, что приводит к поглощению солнечной радиации водами и дальнейшему нагреву. Профессор Мередит подчеркивает, что этот порочный круг является результатом деятельности человека.

К чему может привести потепление в Антарктике

Потепление в Антарктиде может привести к катастрофическому подъему уровня моря на 60 метров, если весь лед растает, но это маловероятно в обозримом будущем. Ледниковый щит содержит 60% мировой пресной воды и требует времени для полного таяния. Однако существует риск значительного повышения уровня моря в ближайшие десятилетия из-за таяния ледников западной Антарктиды, что может поднять уровень моря на 5 метров. Точное время таких изменений трудно предсказать, но есть вероятность, что существующие прогнозы могут быть недооценены.

Антарктида сталкивается с серьезными экологическими проблемами, влияющими на пищевую цепочку. Исчезновение водорослей под морским льдом грозит популяции криля, что является основой питания многих морских животных. Это может привести к нарушениям в пищевой цепочке и снизить поглощение углекислого газа, поскольку криль способствует его отложению на морском дне.

Антарктида. Фото: noticiasambientales.com

Угроза глобального потепления усиливается из-за потенциального уменьшения этого природного "конвейера" углерода. Императорские пингвины также пострадали от изменений климата, претерпев массовое уменьшение уровня размножения из-за разрушения морского льда.

Исследования показывают, что императорские пингвины находятся под угрозой глобального потепления, с риском исчезновения более 90% колоний к концу века. Изменения климата в Антарктике, включающие таяние морского льда, угрожают их размножению и выживанию. Экологический протокол Договора об Антарктике, подписанный многими странами, направлен на защиту континента от экологических угроз, но текущие изменения свидетельствуют о его недостаточности.

Напомним, что в Киеве объявили тендер на обслуживание антарктических экспедиций в 11 млн долларов.

Ранее мы писали, что в Антарктиде заработала пятая китайская научно-исследовательская станция.