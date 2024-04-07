Антарктида стрімко нагрівається — вчені заявили, що людство недооцінює загрозу

Дослідницька станція Конкордія в Антарктиці. Фото: esa.int

На дослідницькій станції Конкордія в Антарктиці 18 березня 2022 року було зафіксовано рекордне підвищення температури на 38,5°C вище середнього. Це викликало серйозне занепокоєння серед вчених.

Про це повідомило видання The Guardian у суботу, 6 квітня.

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Чому Антарктида нагрівається

Повідомляється, що полярні вітри переносять тепле повітря вглиб континенту, спричиняючи "хвилю спеки". Це явище, разом із зростаючою кількістю метеорологічних аномалій, вказує на прискорену втрату маси льодовиків і зменшення рівня морського льоду в Антарктиці.

Вчені попереджають, що Антарктика, яка раніше вважалася надто холодною для впливу глобального потепління, тепер швидко піддається зростаючому рівню парникових газів. Дослідження, опубліковане Віллом Хоббсом з Університету Тасманії та його командою, вказує на "різкий критичний перехід" в кліматі Антарктики, що може вплинути на місцеві екосистеми та глобальний клімат.

Темп танення льоду Антарктики. Фото: Національний центр даних про сніг і лід (NSIDC)

Науковий керівник Британської антарктичної служби Мередіт зазначає, що покриття морського льоду в Антарктиці спочатку зросло, але потім різко зменшилося, що є ознакою змін у кліматичній системі.

Професор Мартін Зігерт з Ексетерського університету додає, що Антарктика швидко нагрівається, наздоганяючи Арктику, де наслідки глобального потепління були найсильнішими. Причиною цих змін є втрата полярного морського льоду через нагрівання океанів від спалювання викопного палива, що призводить до поглинання сонячної радіації водами і подальшого нагрівання. Професор Мередіт підкреслює, що це порочне коло є результатом діяльності людини.

До чого може призвести потепління в Антарктиці

Потепління в Антарктиді може призвести до катастрофічного підняття рівня моря на 60 метрів, якщо весь лід розтане, але це малоймовірно в найближчому майбутньому. Льодовиковий щит містить 60% світової прісної води і потребує часу для повного танення. Проте, існує ризик значного підвищення рівня моря в найближчі десятиліття через танення льодовиків західної Антарктиди, що може підняти рівень моря на 5 метрів. Точний час таких змін важко передбачити, але існує ймовірність, що наявні прогнози можуть бути недооцінені.

Антарктида стикається з серйозними екологічними проблемами, які впливають на харчовий ланцюжок. Зникнення водоростей під морським льодом загрожує популяції криля, що є основою харчування багатьох морських тварин. Це може призвести до порушень у харчовому ланцюжку і зменшити поглинання вуглекислого газу, оскільки криль сприяє його відкладенню на морському дні.

Антарктида. Фото: noticiasambientales.com

Загроза глобального потепління посилюється через потенційне зменшення цього природного "конвеєра" вуглецю. Імператорські пінгвіни також постраждали від змін клімату, зазнавши масового зменшення рівня розмноження через руйнування морського льоду.

Дослідження показують, що імператорські пінгвіни знаходяться під загрозою через глобальне потепління, з ризиком зникнення понад 90% колоній до кінця століття. Зміни клімату в Антарктиці, що включають танення морського льоду, загрожують їхньому розмноженню та виживанню. Екологічний протокол Договору про Антарктику, підписаний багатьма країнами, має на меті захистити континент від екологічних загроз, але поточні зміни свідчать про його недостатність.

Нагадаємо, що у Києві оголосили тендер на обслуговування антарктичних експедицій на 11 млн доларів.

Раніше ми писали, що в Антарктиді почала працювати п’ята китайська науково-дослідна станція.