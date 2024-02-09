В Антарктиді почала працювати п’ята китайська науково-дослідна станція

Китайська науково-дослідна станція "Ціньлін". Фото: Xinhua

В Антарктиді почала функціонувати вже п'ята китайська науково-дослідна станція "Ціньлін". Її побудували в районі моря Росса, що в Тихому океані.

Про це повідомляє Xinhua.

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Китайська станція "Ціньлін" в Антарктиді

Як вказано у виданні, станція побудована на площі 5,2 тис. м². Вона може вмістити 80 людей влітку та до 30 фахівців зимою.

Китайські науковці проводитимуть багато досліджень та міждисциплінарні проєкти. Вони вивчатимуть атмосферу, геологію, природні явища, екологію, тварин, космічні явища материка. Також вчені займатимуться дослідженням океану, для цього було створено морську лабораторію. Вона може проводити безперервний нагляд та моніторинг ситуації в океані та передавати ці дані. А також лабораторія може здійснювати дослідження морської води і її аналіз.

Станція є дуже сучасною та технологічною. Вона запрограмована на управління даними, дистанційну синхронізацію на основі систем супутникового зв’язку та має інтелектуальні системи експлуатації та обслуговування, зокрема автоматичне виявлення й реагування на надзвичайні ситуації.

Вчені з прапором Китаю в Антарктиді. Фото: Xinhua

Станція оснащена відновлювальними та традиційними джерелами енергії. Проте винахідники зробили більше навантаження саме на сонячне світло та вітер, які мають забезпечувати 60% електроживлення.

Китай може шпигувати за іншими країнами

Радари станції ладні вести нагляд за навколишньою територією площею майже 500 км. Через це деякі представники західних країн б'ють на сполох, тому що таку станцію можливо використовувати для ведення розвідки. Зокрема, через її розташування цілком реальним є збір даних про Австралію та Нову Зеландію. У Китаї спростовують такі твердження.

Речник МЗС Китаю Ван Веньбін на брифінгу 7 лютого заявив, що новий дослідницький центр надасть людям змогу більше вивчити та зрозуміти тваринний світ, екологію Антарктиди. Це дасть можливість КНР співпрацювати з іншими країнами в наукових експедиціях і сприятиме сталому розвитку в регіоні.

Китайська станція "Ціньлін" в Антарктиді. Фото: Xinhua

Метою "Ціньлін" є міжнародне співробітництво, зокрема передбачена реалізація проєктів спільно з Австралією та Норвегією. Щодо постачань, планується взаємодія Австралією, Великою Британією, США тощо.

До цього Китай відкрив уже чотири дослідницькі центри в Антарктиді, які успішно функціонують, серед них "Чанчен", "Чжуншань", "Куньлунь" і "Тайшань".

Китайські фахівці на станції. Фото: Xinhua

Нагадаємо, українські полярники з станції "Академік Вернадський" у Антарктиді показали дивовижні відео з пташенятами пінгвінів. Біолог Вадим Ткаченко поширив неймовірні кадри пінгвінят.

Додамо, в Антарктиді за допомогою сервісу Google Earth знайшли сліди невідомої прадавньої цивілізації. На зображеннях нібито можна побачити величезну структуру, що може бути якимось поселенням або тим, що залишилося від стародавнього міста.