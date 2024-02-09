В Антарктиде начала работу пятая китайская научно-исследовательская станция

Китайская научно-исследовательская станция "Циньлин". Фото: Xinhua

В Антарктиде начала функционировать уже пятая китайская научно-исследовательская станция "Циньлин". Ее построили в районе моря Росса, что в Тихом океане.

Об этом сообщает Xinhua.

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Китайская станция "Циньлин" в Антарктиде

Как отмечено в издании, станция построена на площади 5,2 тыс. м². Она может вместить 80 человек летом и до 30 специалистов зимой.

Китайские ученые будут проводить много исследований и междисциплинарных проектов. Они будут изучать атмосферу, геологию, природные явления, экологию, животных, космические явления материка. Также ученые будут заниматься исследованием океана, для этого была создана морская лаборатория. Она может проводить непрерывное наблюдение и мониторинг ситуации в океане и передавать эти данные. А также лаборатория может проводить исследование морской воды и ее анализ.

Станция очень современная и технологичная. Она запрограммирована на управление данными, дистанционную синхронизацию на основе систем спутниковой связи и имеет интеллектуальные системы эксплуатации и обслуживания, включая автоматическое обнаружение и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Ученые с флагом Китая в Антарктиде. Фото: Xinhua

Станция оснащена возобновляемыми и традиционными источниками энергии. Однако изобретатели сделали большую нагрузку именно на солнечный свет и ветер, обеспечивающий 60% электропитания.

Китай может шпионить за другими странами

Радары станции готовы вести надзор за окружающей территорией площадью почти 500 км. Поэтому некоторые представители западных стран бьют тревогу, потому что такую станцию возможно использовать для ведения разведки. В частности, из-за ее расположения вполне реален сбор данных об Австралии и Новой Зеландии. В Китае опровергают подобные утверждения.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбин на брифинге 7 февраля заявил, что новый исследовательский центр позволит людям больше изучить и понять животный мир, экологию Антарктиды. Это позволит КНР сотрудничать с другими странами в научных экспедициях и будет способствовать устойчивому развитию в регионе.

Китайская станция "Циньлин" в Антарктиде. Фото: Xinhua

Целью "Циньлин" является международное сотрудничество, в частности, предусмотрена реализация проектов совместно с Австралией и Норвегией. Относительно поставок планируется взаимодействие Австралией, Великобританией, США и т.д.

До этого Китай открыл уже четыре успешно функционирующих исследовательских центра в Антарктиде, среди них "Чанчэн", "Чжуншань", "Куньлунь" и "Тайшань".

Китайские специалисты на станции. Фото: Xinhua

Напомним, украинские полярники со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде показали удивительные видео с птенцами пингвинов. Биолог Вадим Ткаченко распространил невероятные кадры пингвинят.

Добавим, в Антарктиде с помощью сервиса Google Earth нашли следы неизвестной древней цивилизации. На изображениях вроде бы можно увидеть огромную структуру, которая может быть каким-то поселением или оставшимся от древнего города.